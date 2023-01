Infostand over ontwikkelingen op Kappaertsite

kortrijk Velofol­lies is vandaag meteen goed afgetrapt, organisa­tie mikt op 40.000 bezoekers dit weekend

In Kortrijk Expo is de driedaagse fietsbeurs Velofollies succesvol gestart vandaag. Rond de middag was het al aanschuiven aan de afrit. “En we zitten nu al op hetzelfde niveau als de laatste editie in 2020”, zegt organisator Pieter Desmet. “Dat belooft voor komend weekend.”

