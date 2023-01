IN BEELD: Zó ploeteren was het op de Cyclocross in Otegem

otegemNa twee geschrapte edities door corona zoefden -of eerder ploeterden- vandaag eindelijk weer veldrijders door de Otegemse velden en straten. Het weer zat wat tegen, waardoor er toch een heel pak minder ‘gelegenheidsbezoekers’ waren dan andere jaren. “Maar toch zijn we tevreden”, zegt voorzitter Benny Lavaert. “We zijn té content dat het weer mocht na twee jaar niets.”

Volledig scherm Cyclocross Otegem © Henk Deleu

Het favoriete weerbericht van de organisatie van de Cyclocross in Otegem? Flink wat regen in aanloop naar de grote dag om het parcours goed drassig te maken, en de dag zelf een iets aangenamer en droog weertje. Deel één was alvast gelukt dit jaar, het weer vandaag viel wat tegen. Dat maakte het niet alleen guur en lastig voor de renners, maar ook voor het publiek. En dat zag je wel op de terreinen, waar het volk minder dik op elkaar stond dan andere jaren.

Volledig scherm Cyclocross Otegem © Henk Deleu

Vooral de échte liefhebbers, voor wie de cyclocross elk jaar een vaste afspraak is, waren vandaag op het appel. “Wij zijn er élk jaar bij”, zegt Stijn Vandenberghe. “Met heel onze vriendengroep van voormalige oud-leiders van de KSA in Vichte. Het is onze vaste afspraak, iedereen houdt die vrij in zijn agenda. Dat het nat en koud is, houdt ons niet tegen.”

Volledig scherm “Wij zijn er élk jaar bij”, zegt Stijn Vandenberghe. “Met heel onze vriendengroep van voormalige oud-leiders van de KSA in Vichte. © Henk Deleu

En dit jaar was hun Cyclocross iets feestelijker: Stijn is de nonkel van Viktor Vandenberghe, die afgelopen weekend Belgisch kampioen werd bij de junioren. “We zijn al op prospectie, om hem te kunnen briefen wat de moeilijke stukken zijn hier op het parcours”, grapt Stijn. “Straks gaan we met heel de bende nog eentje drinken bij mij thuis, op de overwinning van mijn neefje.”

Volledig scherm Even verderop genoot Jeanine Waeye uit Beveren-Leie met volle teugen van de cross. Vriendin Rita Masselus uit Kortrijk ging graag in op haar uitnodiging om mee te gaan © Henk Deleu

Even verderop genoot Jeanine Waeye uit Beveren-Leie met volle teugen van de cross. Vriendin Rita Masselus uit Kortrijk ging graag in op haar uitnodiging om mee te gaan. “Ik ben een enorme fan van koers”, zegt Jeanine. “Onze hele familie trouwens. Mijn zoon is zelfs naar Australië gereisd voor het WK wielrennen. Mijn vaste afspraak ligt hier in Otegem. Het is koud en nat, jawel. Dat zal wat mensen afgeschrikt hebben, maar ons niet. Wij drinken wel straks iets om op te warmen.”

Volledig scherm Ook Stephan Vandenbogaerde en Patrick Vermoere uit Deerlijk zijn er elk jaar bij. © Henk Deleu

Ook Stephan Vandenbogaerde en Patrick Vermoere uit Deerlijk zijn er elk jaar bij. “En het is toch wel merkelijk rustiger. Begrijpelijk ook, in dat weer. Normaal komen onze vrouwen mee elk jaar, maar dit jaar zijn ze toch ook thuis gebleven. Wij laten ons niet afschrikken, neen. Hier genieten we op de eerste rij van topsport. Normaal staan we daar aan de overkant in de wei, maar nu de groenzone hier is aangelegd, hebben we een nieuw plekje moeten uitzoeken.”

Volledig scherm Cyclocross Otegem © Henk Deleu

Voorzitter Benny Lavaert bevestigt dat de opkomst iets lager lag dan gehoopt, maar dat kan de pret niet bederven. “Er is meer volk dan vorig jaar, en het jaar daarvoor. Want toen mocht er niets. We genoten met volle teugen vandaag, net als de aanwezigen die wél gekomen zijn. Ik schat dat we toch ergens op 3 à 4000 bezoekers zullen uitkomen, eens we alle gegevens geteld en verwerkt hebben. Dat is niet slecht uiteindelijk, in deze weersomstandigheden.”

Volledig scherm De drankverkoop liep prima. © Henk Deleu

De kantine van de voetbal, langs het parcours, die bleef dicht. Er is al een aantal jaren een discussie tussen de organisatie van de cross en het bestuur van de voetbalclub. De voetbalclub wil graag drank verkopen tijdens de cross, voor hun clubkas. De organisatie wil dan weer niet dat de voetbalclub met een deel van de drankopbrengst gaat lopen, aangezien die centen nodig zijn om de cross financieel gezond te houden. Binnenkort is er overleg tussen beide, hopelijk vinden ze een oplossing voor volgende editie.

Volledig scherm Cyclocross Otegem © Henk Deleu

Volledig scherm Cyclocross Otegem © Henk Deleu

