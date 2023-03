Het snoeien van de bomen in de Kapel Milanendreef is gestart

“De dreef is een echte natuurparel in Zwevegem, dus het is zeker jammer dat de bomen weg moeten. Maar het kan niet anders”, zegt burgemeester Marc Doutreluingne. “De bomen zijn ziek en ze laten staan kan gevaarlijk zijn, zo hoorde ik een tijd geleden. Toen duidelijk werd dat we de bomen zouden rooien, kregen we bericht dat er vleermuizen in de bomen wonen, en we ze dus niet kunnen rooien. Aangezien de veiligheid van voorbijgangers een prioriteit is, voeren we deze week snoeiwerk uit. De takken die er het slechtst aan toe zijn, worden weggehaald. Van zodra de vleermuizen uit het winterslaap zijn, kunnen ze de bomen verlaten, en later dit jaar rooien we de bomen dan écht.”