Het Palet stelt kortfilm ‘YES!’ voor in Theatercentrum Zwevegem

Kortrijk Den Trap houdt ‘Zillion original soundtrack release party’, met Goo­se-muzikant Bert

De film over de legendarische danstempel Zillion al gezien, in de bioscoop? Leuk weetje: de persoonlijkheden en verhaallijnen zijn nog krachtiger gemaakt met muziek van Goose-muzikant Bert Libeert, onder de vlag van zijn live EBM project B1980. Er is op zaterdag 12 november vanaf 22 uur een ‘Zillion original soundtrack release party’, in keldercafé Den Trap in de Reynaertstraat.

8 november