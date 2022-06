Haagscheersel kan tijdelijk zonder afspraak naar recyclagepark

Kortrijk Pommeline, Lesley, Shirley… reality sterren kleuren grootste opening ooit van Cirusso Art

Kortrijk is een nieuwe tattoo onderneming rijker, nu de eerste West-Vlaamse vestiging van Cirusso Art aan de Diksmuidekaai 1/1 de deuren geopend heeft. Dat ging zondag niet onopgemerkt voorbij om het zacht uit te drukken. Er kwamen tal van reality sterren op het openingsfeest af, zoals Pommeline Tillière van Temptation Island en Lesley Versprille, Dusty Taconis, Joyce Elodia Lopez, Jurney Hendrikx en Shirley Cramer van Ex On The Beach: Double Dutch. De belangstelling was heel groot. “Het was een geslaagde start, het was tot nu zelfs ons beste openingsfeest”, klinkt het.

14 juni