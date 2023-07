Belgisch kampioene Lore Bruggeman deelt gratis tips & tricks op Luxaplast

Belgisch kampioene skateboarden Lore Bruggeman (21) trekt deze zomer in samenwerking met Red Bull naar de coolste outdoor skateparken van ons land. Samen skaten kan ook in Kortrijk, op woensdag 26 juli op het skatepark Luxaplast in Marke.