Gemeente organiseert zelf infovergadering over windmolens die het niet wil: “Die passen hier niet in de open ruimte”

zwevegemDe infovergadering van de gemeente Zwevegem over de twee windmolens die energiebedrijf Eneco en Electrabel plant op de grens tussen Moen en Avelgem , heeft zo’n 70-tal inwoners gelokt. Zwevegem is zelf tégen de komst van de windmolens, omdat die de open ruimte zouden aantastten. Een actiecomité heeft intussen al 750 handtekeningen verzameld.

De sfeer op een infovergadering over windmolens kan soms al eens grimmig zijn, maar dat was niet het geval op de vergadering donderdagavond in Moen. Logisch ook: zowel organisator Zwevegem als de meeste aanwezigen tijdens die vergadering zijn tegen de komst van de windmolens.

Volledig scherm Het gaat om twee windturbines van 200 meter hoog, inclusief wieken. © Henk Deleu

Eneco en Electrabel dienden in 2019 al eens een aanvraag in om zes windturbines te plaatsen in het landbouwgebied tussen de deelgemeentes Moen, Bossuit, Sint-Denijs en Helkijn. Zowel de gemeente Zwevegem als de gemeente Avelgem spraken toen een negatief advies uit. Zo’n 900 inwoners dienden een bezwaar in. De minister keurde die aanvraag uiteindelijk af.

Beide bedrijven komen nu terug met een nieuwe aanvraag voor twee windturbines, de ene op grondgebied Moen, de andere op grondgebied Bossuit. De gemeente Zwevegem organiseerde gisterenavond zelf een infovergadering over het project. “De aanvragers hebben enkele maanden terug ook al een infomoment georganiseerd, maar die info was niet altijd even duidelijk”, zegt burgemeester Marc Doutreluingne (Lijst Burgemeester). “Op vraag van enkele inwoners hebben we daarom zelf nog eens alle info op een rijtje gezet.”

Volledig scherm De infovergadering van de gemeente Zwevegem over de twee windmolens die energiebedrijf Eneco en Electrabel plant op de grens tussen Moen en Avelgem, heeft zo’n 70-tal inwoners gelokt. © Messiaen

Het gaat om twee windturbines van 200 meter hoog, inclusief wieken. “Windmolens worden steeds groter”, zegt Bart Willaert, die extern Ruimtelijke Planner is voor de gemeente Zwevegem en die het dossier kwam toelichten op de infovergadering. “Er zijn een aantal elementen waar bedrijven rekening moeten mee houden als ze een omgevingsvergunning willen voor een windmolen. Er mag geen slagschaduw zijn voor de omwonenden, en ook de geluidsoverlast moet binnen bepaalde normen blijven. Die bedrijven weten dat ook, en zullen er in hun dossier voor zorgen dat dat niet het geval is.”

Ook de natuur mag geen hinder ondervinden van de komst van een windmolen. “Wat hier in de regio toch wel het geval is”, zegt Willaert. “We hebben de vogeltrek langs de Schelde die hier last kan van hebben. En er zijn ook een heleboel akkervogels voor wie het landbouwgebied Bossuit, Moen en Sint-Denijs een belangrijk gebied is.”

Volledig scherm Er komt heel wat protest tegen de windmolens. © Henk Deleu

Tot slot zijn er nog twee principes waar bedrijven stedenbouwkundig moeten aan voldoen. “Er is het clusterprincipe, wat in principe inhoudt dat je windmolens sneller kan plaatsen als er al anderen staan, of dat je er minstens twee moet kunnen zetten. Als één van de twee windturbines niet gezet mag worden, mag de andere ook niet geplaatst worden. Daarnaast is er ook het bundelingsprincipe, dat voorschrijft dat windmolens bij ‘lijnstructuren in het landschap’ moeten geplaatst worden. Dat zijn autosnelwegen, bijvoorbeeld. De aanvragers verwijzen naar het kanaal als lijnstructuur, maar dat is een waardevol element in het landschap, niet het storende element dat een lijnstructuur doorgaans is.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt nog tot 4 juni. “We hebben nu al 750 handtekeningen”, zegt Carl Messiaen van het actiecomité tegen de windturbines. “Bij de vorige aanvraag hadden we 900 bezwaren, dus we vermoeden dat er de komende weken nog gaan bijkomen. We hadden wat gevreesd dat de hogere energieprijzen voor minder protest zouden zorgen bij buurtbewoners, maar dat blijkt niet het geval.”

“Die windmolens horen hier niet thuis”, zegt burgemeester Doutreluingne. “De bestaande open ruimte willen wij zo veel mogelijk vrijwaren, ook in dit geval. Bovendien is het kanaal niet te vergelijken met een lijninfrastructuur zoals een autosnelweg. Het kanaal heeft een natuurlijke en toeristische meerwaarde, en dat gaan we dan ook benadrukken in het negatief advies dat we opnieuw zullen geven.”

De Provincie moet zich ten laatste in oktober uitspreken.

