Géén wekelijkse afvalophaling mogelijk deze zomer in Zwevegem en Anzegem

REPORTAGE. Op zoek naar verfris­sing in openlucht­zwem­bad Abdijkaai in Kortrijk: “Voor sommigen is dit hun vakantiebe­stem­ming”

Met deze warme dagen, meer dan welkom: een verfrissende duik. Sinds dit weekend kan het opnieuw in openluchtzwembad Abdijkaai in Kortrijk en dat tot en met 3 september. “Op een ‘gewone’ zomerdag kan iedereen vrij langskomen, op hete dagen moet je reserveren. We doen dat om lange wachtrijen te voorkomen”, zegt zwembadmanager Petra Santy. We namen met plezier een kijkje en spotten zowaar... een zeemeermin.