Geef je mening over de fietsveiligheid in Zwevegem

Vanaf deze week kan je je mening geven over de fietsveiligheid in Zwevegem. De overheid houdt een publieksbevraging via https://www.fietsgemeente.be/publieksbevraging/. De bevraging telt 15 vragen over infrastructuur, beleving en communicatie. Ze neemt slechts 3 minuutjes in beslag.