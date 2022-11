Geboorteplekje ingehuldigd bij toekomstig speelbosje

“Ieder jaar wordt in Zwevegem een Geboorteplekje onthuld waarbij alle kinderen geboren in het voorgaande jaar worden gevierd”, zegt burgemeester Marc Doutreluingne. “Dit jaar is dat al voor de 7de keer. Vorig jaar werden er 292 baby’s geboren in Zwevegem.”

Er werd bewust gekozen om geen geboortebos aan te leggen, maar een geboorteplekje. “Hierdoor kunnen we dit principe steeds in een andere vorm toepassen in een bestaande speelzone of groene long binnen de gemeente. Als lokaal bestuur willen we steeds een gezellige plek inrichten dat in verschillende fases van het leven van de kinderen voor leuke familiebelevenissen kan zorgen. Voor het geboorteplekje wordt steeds met natuurlijke materialen gewerkt. De realisatie is in handen van de technische diensten.”