Forse boetes voor sociale dumping in de bouwsector

Kortrijk/Zwevegem/Kluisbergen “Blijf geïnteres­seerd”: fotograaf-kunstenaar Marcel blaast 100 kaarsjes uit

Feest in rusthuis Pottelberg, waar Marcel De Coninck zijn honderdste verjaardag heeft gevierd. De stad Kortrijk heeft zo een nieuwe eeuweling in de rangen. “Geïnteresseerd blijven en bezig blijven”, is zijn geheim van een lang leven. Marcel is een levensgenieter die veel reisde en graag ging eten op restaurant. Hij reed tot aan zijn 93 jaar met de wagen.

16 januari