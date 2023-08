Fietszone wordt komend najaar geëvalueerd, ook Lindelaan en blauwe zone worden onder de loep genomen

Het parkeer- en circulatiebeleid dat in Zwevegem wordt dit najaar geëvalueerd. Het gaat vooral om de fietszone, de ingrepen in de Lindelaan en de blauwe zone in het centrum. “Deze evaluatie was niet gepland bij de invoering van de verschillende maatregelen, maar we krijgen verschillende signalen binnen en hebben daarom beslist alles even van dichtbij te bekijken”, zegt burgemeester Marc Doutreluingne.