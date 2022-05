Fietszone met 6 kilometer aan fietsstraten blijft ongewijzigd na positieve evaluatie

Bissegem Drie Albanezen riskeren twee jaar cel voor onderhou­den grote wietplanta­ge in loods

Drie Albanezen die in oktober vorig jaar werden opgepakt toen ze aanwezig waren in een wietplantage in Bissegem riskeren twee jaar cel. Toen de politie binnenviel was het trio aanwezig en onderhielden de plantage. De politie was hen te snel af en er kon niet geoogst worden. De initiatiefnemers uit Stekene en Hemiksem worden later berecht.

