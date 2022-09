Fietser (79) gewond na botsing tegen stilstaande vrachtwagen

Kortrijk/Harelbeke/Kuurne REPORTAGE. Vaxpo heropent deuren voor herfstcam­pag­ne: “Heb chronische leukemie, natuurlijk kom ik weer booster­prik halen”

Vaxpo voor Kortrijk-Kuurne-Harelbeke is weer open, nu de herfstcampagne start. Eerst om 65-plussers, mensen met immuniteitsproblemen en zorgpersoneel de kans te geven zich te laten boosten met een aan omikron aangepast vaccin. Het was maandagochtend meteen druk in het vaccinatiecentrum in de Budafabriek in Kortrijk.

12 september