Ex-schepen Marc wordt niet vervolgd voor verkeersagressie: “Ik hoop dat wie mij politiek dood heeft gemaakt, eens in de spiegel kijkt”

“Waar zijn in beslag genomen Iraanse massief gouden familieju­we­len?” Voor tienduizen­den euro sieraden voorlopig spoorloos in drugszaak

Twee jaar nadat in het kader van een onderzoek naar grootschalige handel in opium tijdens een huiszoeking bij een Iraans gezin uit Roeselare voor tienduizenden euro familiejuwelen in beslag zijn genomen, blijkt van naar schatting de helft voorlopig geen spoor meer. “Historische, Iraanse familiejuwelen in massief goud. Waar zijn die in godsnaam naar toe?”, vroeg advocaat Filip De Reuse zich dinsdag op de rechtbank af. Niemand die voorlopig het antwoord lijkt te weten…