Ex-koppel terecht voor poging brandstichting aan pizzeria in Zwevegem

Op 2 november 2021 liep bij de politie de melding binnen dat de uitbater van een pizzeria in Zwevegem was bedreigd. “Dat hij zijn kot in brand zou steken”, had het geklonken bij Ishak L. terwijl hij ook met een mes zwaaide. Even later merkte de politie hem inderdaad in een steegje naast de pizzeria in verdachte omstandigheden op. De 32-jarige man vluchtte weg. Uit het keldergat van de pizzeria steeg een benzinegeur op, in een vuilnisbak vlakbij lag een lege drankfles die naar benzine rook. Ishak L. was die avond tot twee keer toe naar de pizzeria afgezakt. Bij hem in de auto zat zijn toenmalige vriendin Esra B. (26) uit Breda. “Ik wist niets af van zijn plannen”, aldus de vrouw, die ondertussen de relatie verbrak en hoogzwanger is. “Ik dacht dat we op weg waren naar zijn oom.” “Ze is veel te naïef geweest”, aldus haar advocate die de vrijspraak vroeg. L. daagde niet op voor het proces. Hij riskeert 2 jaar cel. Vonnis op 3 april.