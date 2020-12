ETHERPROCES. Vandekerckhove krijgt 15 jaar cel voor gifmoord op zoontje

Kortrijk, Ieper Gids schrijft met ‘Verwoest Leven’ zijn vierde boek: “Een waarge­beurd verhaal over gebroken familiere­la­ties, verraden vriend­schap­pen en roofmoord”

16 december Een wist-je-datje: in 1919 sneuvelde de laatste soldaat uit WO I in onze contreien, een jaar nadat het krijgsgewoel was gestopt. Het slachtoffer was een Zuid-Afrikaanse werksoldaat die in Kortrijk levenloos uit de Leie werd gevist. Gids Kevin Breyne schreef er een boek over. “Moord werd niet geschuwd in het jaar na de oorlog.”