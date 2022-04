Elke dag het nieuws uit jouw buurt in je mailbox? Abonneer je dan nu op onze nieuwsbrief!

Kortrijk/Marke Noel (76) toont portretten van bekende figuren op tentoon­stel­ling

Kortrijkzaan Noel Mahieu (76) exposeert van zaterdag 16 april tot zondag 8 mei in het OC in de Hellestraat in Marke, waar hij zelfgemaakte portretten toont van bekende figuren zoals Will Tura, André Hazes Jr., Willem Vermandere, Jacques Brel en Wout Van Aert. De toegang tot de tentoonstelling is gratis.

12 april