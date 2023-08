Elektriciteitspaal belandt in voorruit nadat bestuurster uit de bocht gaat: “Ze leek volledig van de kaart te zijn”

De bestuurster was zaterdagnamiddag omstreeks 14.30 uur onderweg met haar Opel Mokka in de Zwevegemstraat tussen Zwevegem en Otegem. Ze reed in de richting van Otegem toen het na een bocht naar rechts plots helemaal fout liep. Ze volgde de bocht niet, maar reed rechtdoor en botste aan een hoge snelheid tegen een betonnen elektriciteitspaal en een houten omheining van een tuin.

Onwel

De bestuurster raakte vermoedelijk onwel achter het stuur. “Ik had ze eerder al opgemerkt in een andere straat”, vertelt een getuige. “Ze reed achter mij, maar zwalpte en reed van links naar rechts en gedeeltelijk in de graskant. Ik heb me daarna even aan de kant gezet, omdat ik niet wilde dat ze tegen mij zou aanrijden. Toen ik daarna terug vertrok, kwam ik dit ongeval tegen. Ik ben meteen gestopt, heb mijn brandblusapparaat genomen omdat er precies wat rook was maar blussen was niet nodig. Samen met buurtbewoners hebben we haar uit haar voertuig geholpen en een stoel gegeven om te bekomen in afwachting van de hulpdiensten. Ze leek volledig van de kaart te zijn.”