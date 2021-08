Eindelijk weer dansen zonder mondmasker, en zonder afstand op technofestival Voltage: “Wat hebben we dit gemist”

zwevegemHet is zover: er mag opnieuw ongeremd gedanst, gefeest, gekust en geknuffeld worden. Het elektronische festival Voltage in Zwevegem mocht de spits afbijten. 4000 bezoekers genieten vandaag met volle teugen van hun herwonnen vrijheid. 400 van hen maakten vooraf gebruik van het testcentrum aan de ingang. “Heel wat organisaties van andere events zijn langsgeweest om te zien hoe we het hier aanpakken”, klinkt het.

Voor de organisatie van Voltage was het duidelijk. Ofwel zou het een festival zonder mondmaskers en social distancing worden, ofwel zou het festival opnieuw uitgesteld worden. “Dit is een festival waar gedanst moet kunnen worden. Van concerten kan je misschien nog genieten aan een tafeltje in je eigen bubbel, maar bij een festival als dit kan dat niet”, zegt organisatie Steven Van Belle.

De organisatie was dan ook heel blij met het nieuws dat Voltage van de overheid mocht doorgaan als testevent, waar met het Covid Safe Ticket zou gewerkt worden. Je mag er enkel binnen als je meer dan twee weken volledig gevaccineerd bent, in de laatste zes maanden corona hebt gehad, of een negatief testresultaat jonger dan 48 uur kan voorleggen.

Alain Lauriano liet zich testen om het festivalterrein binnen te mogen.

De controle van dat Covid Safe Ticket verliep alvast vlekkeloos: wie niet aan bovenstaande voorwaarden voldeed, kwam er niet aan. Aan de ingang was een testcentrum opgetrokken om bezoekers in extremis aan een negatief testresultaat te helpen. “Deze namiddag hebben er zich zo’n 400 mensen laten testen”, zegt Louis Driegelinck, die het testcentrum coördineerde. “De organisatie had iedereen omgeroepen om zich op voorhand elders te laten testen, om een overrompeling te vermijden, maar dat bleek uiteindelijk niet nodig. We werken hier met een 20-tal mensen en kunnen per dag 2500 tests afnemen.”

In de tent waren een aantal lijnen ingericht waar bezoekers een wisser in de neus kregen. Daarna konden ze verderop in de tent een 15-tal minuutjes wachten op hun resultaat. “Eén bezoeker testte positief, die hebben we dus meteen weer naar de exit begeleid”, zegt Driegelinck. Het testcentrum kan als voorbeeld dienen voor komende evenementen. “Er zijn al heel wat andere organisaties komen kijken naar de manier waarop we het hier aanpakken, van Rampage Free Party, Tomorrowland, Paradise City Festival…”

Eenmaal binnen, is het alle remmen los. Er mag opnieuw ongeremd gedanst, gefeest, gekust en geknuffeld worden. En wat hebben de feestende jongeren dat gemist. “Het is ons eerste festival sinds corona”, zeggen Fons Foulon en Tibeau Snauwaert uit Rekkem. “We gingen normaal ook naar Pukkelpop gaan, dus we gaan hier extra hard plezier maken.”

Maatjes Fons Foulon en Tibeau Snauwaert tonen met plezier dat de regels iets losser waren op het festival dan we gewoon zijn geweest.

Tussen de feestende menigte troffen we ook Brent Vanneste aan, de frontman van Stake, afkomstig uit Wevelgem. Hij werd geflankeerd door Merel David en Lotta Mächs. “De max, eindelijk nog eens een feestje!”

Ook onze informatie werd gecontroleerd.

een 15-tal minuutjes na de staalafname, kon het resultaat al afgelezen worden op de qr-code.

De ene bezoeker die positief werd getest, werd meteen naar buiten begeleid.

"Deze namiddag hebben er zich zo'n 400 mensen laten testen", zegt Louis Driegelinck, die het testcentrum coördineerde.

Alain Lauriano liet zich testen om het festivalterrein binnen te mogen.

Volledig scherm Alain Lauriano liet zich testen om het festivalterrein binnen te mogen. © Maxime Petit

Volledig scherm Alain Lauriano liet zich testen om het festivalterrein binnen te mogen. © Maxime Petit

Je kwam er niet binnen zonder de nodige documenten.

Geneviève Richez en Karim Benalid uit Frankrijk en Mons.

Mona Huyghe en Jonas Buytaert genoten met volle teugen.

Brent Vanneste van Stake genoot ook met volle teugen van de herwonnen vrijheid.

Brent Vanneste van Stake genoot ook met volle teugen van de herwonnen vrijheid.

Rachel Rhiades en José Villicana kwamen respectievelijk uit de VS en Mexico naar Zwevegem afgezakt.

DJ Lux 18 hielp alvast een handje met een streepje muziek.

