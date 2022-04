Eindelijk: de werken starten in de Kortrijkstraat. Vooral voor fietsers moet het er veiliger worden

zwevegemDe Kortrijkstraat in Zwevegem wordt helemaal onder handen genomen, inclusief nieuwe rioleringen, en die werken starten vanaf dinsdag 19 april. De Kortrijkstraat is niet alleen verouderd, de straat staat vooral gekend als onveilig voor fietsers en voetgangers. Dat moet dus veranderen. Omdat het om een erg lange straat gaat, wordt de straat in drie delen gesplitst. Enkel het deel vanaf de kerk tot en met het kruispunt van de Bekaertstraat wordt voor uitvoering voorzien in deze legislatuur.

De Kortrijkstraat valt nog maar sinds eind 2017 onder de bevoegdheid van de gemeente. Vroeger was de straat eigendom van Vlaanderen. “Van meet af aan had het lokaal bestuur Zwevegem plannen om de Kortrijkstraat van een nieuwe toplaag en profiel te voorzien”, zegt Marc Desloovere, schepen van Openbare Werken en Mobiliteit. “De gebrekkige toestand van het wegdek, het ontbreken van een degelijk fietspad en op sommige plaatsen ook voetpaden, waren de bewoners en gebruikers al langer een doorn in het oog. De Kortrijkstraat werd algemeen omschreven als gevaarlijk, en best te vermijden door zwakke weggebruikers.”

Er wordt gekozen voor een grondige aanpak, in samenwerking met Aquafin. Niet alleen de bovenbouw maar ook de rioleringen worden aangepakt, vanaf de rotonde aan de Q8, tot aan de Kerk in Zwevegem.

Verspreid over twee legislaturen

Omdat de straat zolang is, wordt het project omwille van praktische maar ook financiële redenen in drie stukken opgesplitst. “Vanaf de kerk tot en met het kruispunt van de Bekaertstraat wordt voor uitvoering voorzien in deze legislatuur. Delen twee en drie, respectievelijk vanaf de Bekaertstraat tot aan de Hinnestraat, en vanaf de Hinnestraat tot aan de rotonde van de Q8, worden opgenomen in de meerjarenplanning voor uitvoering in 2025/2026.”

Volledig scherm In de Kortrijkstraat moeten fietsers op hun tellen passen. Een archiefbeeld uit 2018, want bij de verkiezingen was de Kortrijkstraat een brandend thema. © Henk Deleu

In deze eerste fase wordt ook de Avelgemstraat meegenomen, vanaf de kerk tot en met het kruispunt met de Twee Molenstraat/Leopoldstraat. De rioleringen daar blijken ook aan vernieuwing toe.

Speciale aandacht voor de fietser

De Kortrijkstraat en Avelgemstraat krijgen een volledig nieuw wegprofiel. “Daarbij wordt speciale aandacht besteed aan de fietser, via aanliggende fietspaden en fietssuggestiestroken. In de Kortrijkstraat verdwijnt de fietsstraat vanaf de Keibeek tot aan de kerk. Deze wordt vervangen door een vaste ‘zone 30’ met fietssuggestiestroken en dit vanaf het kruispunt met de Bekaertstraat tot aan de kerk. Dit moet de veiligheid voor de fietser in dit deel van de Kortrijkstraat ten goede komen. Waar mogelijk worden bomen aangeplant en worden groenzones voorzien. De voetpaden worden eveneens vernieuwd en krijgen een volwaardige breedte. Tot slot krijgt het geheel een nieuwe toplaag in asfalt.”

Fases

De werken worden gefaseerd uitgevoerd. “Eerst wordt gestart ter hoogte van de Keibeek/Kwadepoelstraat. Vervolgens schuiven de werken op richting Kortrijk tot en met het kruispunt aan de Bekaertstraat. Hier verdwijnt de rotonde, en wordt het kruispunt aangepast met vrij liggende fietspaden.

Volledig scherm Jonge fietsers rijden tussen het verkeer in de Kortrijkstraat tussen Kortrijk en Zwevegem, want hier is geen fietspad. Dit is een archiefbeeld uit 2016. © Foto Johan Anckaert

Onder voorbehoud van de weersomstandigheden zou deze fase afgewerkt moeten zijn, tot en met de plaatsing van een onderlaag, tegen het bouwverlof. In de periode na het bouwverlof, tot aan de kerstvakantie, is dan het deel vanaf de Kwadepoelstraat tot aan de kerk aan de beurt. Als alles gunstig verloopt zou dan aansluitend de Avelgemstraat, vanaf de kerk tot aan het kruispunt Twee Molenstraat/Leopoldstraat, uitgevoerd worden vanaf begin 2023. De bedoeling is om alles afgewerkt te krijgen tegen ten laatste het verlof van 2023.

3,6 miljoen euro

De werken werden aanbesteed voor een bedrag van 3,6 miljoen euro. “We hebben voor een lokale aannemer gekozen, omdat die de noden van de handelaars beter kent. De handelaars zijn uiteraard wat bezorgd over de bereikbaarheid van hun zaak tijdens de werken, we gaan dit als gemeente zeker opvolgen en de nodige afspraken maken met de aannemer. Het is de bedoeling om enkel de zone waar op dat moment effectief gewerkt wordt, af te sluiten voor het verkeer.”