Eerste steen gelegd voor woonproject E.Space in centrum Zwevegem

Kooigem Op wandel in het zuiden van West-Vlaanderen: ontdek het pittoreske Kooigem

Zin om er even tussenuit te knijpen? Wij selecteren elke week de mooiste fiets- en wandelroutes in Vlaanderen: eentje in elke regio. Deze week staan er herfstroutes op het programma. Ook al is het wat regenachtig en donker buiten, deze routes behouden hun charme. In West-Vlaanderen ontdek je al wandelend het dorp Kooigem, deelgemeente van Kortrijk.

20 november