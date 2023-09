Eerste editie minifestival Klassiekers Sint-Denijs volledig uitverkocht

Zaterdag afscheid van jonge papa die stierf na arbeidson­ge­val bij Agristo

In het crematorium Uitzicht in Kortrijk nemen familie, vrienden, collega’s en kennissen komende zaterdag afscheid van Mike Vanhove. De jonge papa uit Deerlijk kwam om het leven bij een arbeidsongeval, in de productie van frietproducent Agristo in Wielsbeke.