Een maïsdoolhof van 12 voetbalvelden groot? Je vindt het in het West-Vlaamse Sint-Denijs

Brugge REEKS. Met de mobilhome naar Brugge: “Zelfs in december te combineren met een kerstmarkt­je”

4 juli De verkoop én de verhuur van mobilhomes zitten in de lift en die stijgende interesse is tijdens de pandemie alleen maar gegroeid. Een dichtbijvakantie in een rijdend minihuis weet vandaag verschillende generaties te overtuigen. En waar kan dat beter dan in de kustprovincie, dachten wij. Dus wijden we er deze zomer een reeks aan. Omdat Brugge dé toeristische hoofdplaats is van ons land, mocht deze stop niet ontbreken in deze reeks. Welke campings zijn een absolute aanrader? Waar vind je de meeste kampeerplaatsen? Deel 2 van onze reeks: zo campervriendelijk is Brugge.