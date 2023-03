Eddy Loosveldt krijgt Steenuil-award van Natuurpunt Zwevegem

“Eddy staat sedert 1994 aan het roer van Natuurpunt Zwevegem, dat is dus bijna 30 jaar intussen”, vertelt Els Pauwels. “In het bestuur is hij de lijm tussen de bestuursleden. Hij neemt enorm veel taken op zich: opvolgen van gemeentedossiers, opvolgen van vergunningen, opvolgen van subsidies, organiseren van wandelingen en andere evenementen, … de lijst is eindeloos. Eddy is al jaren met pensioen, maar hij werkt nog steeds aan 300% voor Natuurpunt. Eddy is een natuurrots waarop het bestuur van Natuurpunt Zwevegem al jaren met een gerust hart mag bouwen. Eddy komt steeds zijn beloften na, houdt steeds zijn woord. Kortom, de steenuil gaat dan ook gigantisch dik verdiend naar hem.”