Duo voor rechter na 9 inbraken en 3 autodiefstallen in één nacht

Salvino D. (32) en Anthony T. (34) uit Wallonië hadden op 8 april samen alcohol gedronken en cannabis gerookt toen ze ineens besloten een ritje te maken. Het duo belandde in de nacht van 8 op 9 april in Zwevegem. Daar pleegden ze maar liefst 9 woninginbraken en gingen aan de haal met twee BMW’s en één Volkswagen Polo. Ze namen ook bankkaarten mee waarmee ze contactloze betalingen deden. De Volkswagen werd enkele dagen later teruggevonden op de parking van de Delhaize in Zwevegem. Eén van de BMW’s werd teruggevonden na een ongeval in Quiévrain vijf dagen na de diefstal. De bestuurder vluchtte daarna te voet weg maar werd herkend door een getuige. “In die auto werden ook de autosleutels van de andere BMW gevonden die uiteindelijk slotvast werd aangetroffen aan de woning van beklaagde”, zei het Openbaar Ministerie. Salvino D. ging meteen over tot bekentenissen. Zijn kompaan Anthony T. ontkende alle aantijgingen, maar ging op de rechtbank uiteindelijk toch door de knieën. Beiden konden geen duidelijke verklaring geven waarom ze de feiten hebben gepleegd maar zeiden dat het hun speet en ze hun leven ondertussen hebben gebeterd. “Dit is sowieso mijn laatste veroordeling, het is gedaan met die dommigheden”, zei Anthony T. die eerder al vijf keer veroordeeld werd door de correctionele rechtbank. Salvino D. riskeert 20 maanden cel, Anthony T. 37 maanden. Vonnis op 27 april.