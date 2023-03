Dronken man (45) onhandelbaar na verkeersongeval: “herinner me niets meer”

De agenten hadden alle moeite van de wereld om A. H. Op 21 maart te controleren nadat hij onder invloed van alcohol een verkeersongeval had veroorzaakt. Het ging zelfs zo ver dat ze hem moesten fixeren om over te brengen naar het politiecommissariaat in Waregem. “Hij kon amper in bedwang gehouden worden, spuugde in het gezicht van een agent, uitte bedreigingen en sloeg met zijn handen en hoofd tegen de muur”, zegt het Openbaar Ministerie. “Nadat hij zichzelf daardoor verwondde, besmeurde hij de muren van zijn cel met bloed. Wanneer hij ontnuchterd was, excuseerde hij zich wel voor zijn gedrag.” Maar een tijd later was het opnieuw zover. Opnieuw veroorzaakte hij een verkeersongeval onder invloed van alcohol en opnieuw was hij voor de agenten zo goed als onhandelbaar.