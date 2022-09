Drie verkeersdeskundigen spreken elkaar tegen over dodelijk ongeval van Dylan (17): “Het zou voor iedereen beter zijn als de waarheid aan het licht kwam”

Heule/Gullegem Valentine (17) is nieuwe Miss Grace Benelux

Valentine Besard uit Gullegem is de nieuwe Miss Grace Benelux. Ze volgt Faye Bulcke uit Zonnebeke op. De finale was afgelopen zaterdag in CC Den Egger in Scherpenheuvel. Eerste en tweede eredame zijn Lindsay De Kaestecker uit Antwerpen en Chelsea Proost uit Middelkerke.

