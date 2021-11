Dieven slijpen vijf bestelwagens open: voor ruim 120.000 euro aan materiaal gestolen

Vier bestelwagens, met daarin telkens voor 15.000 euro aan werkmateriaal en - in één geval - ook voor 80.000 euro aan exclusieve verlichtingsarmaturen van het bedrijf Delta Light. Dat was in de nacht van woensdag op donderdag op het terrein van het bedrijf Desauw in Zwevegem de speeltuin van enkele dieven die zich verplaatsten in een Peugeot 306 break, met buitenlandse nummerplaat BP 427 OY. Dezelfde daders gingen ook langs bij het bedrijf Sales Promotions International, wat verderop in de Esserstraat, waar ze ook een bestelwagen leegroofden.

Beweging op de parking

“Het grenst eigenlijk aan het ongelooflijke”, zeggen Vera en Els Desauw, de zaakvoersters van het gelijknamige bedrijf dat gespecialiseerd is in technieken van elektriciteit, verwarming en sanitair. “Donderdagmorgen rond 3.45 uur werden we gebeld door onze bewakingsfirma. Ze hadden op de beelden van onze bewakingscamera’s met nummerplaatherkenning gezien dat er beweging was op de parking. En wat voor beweging… We vielen bijna om toen we nadien zagen wat zich bij ons had afgespeeld.”

Volledig scherm De materiaaldieven die toesloegen bij twee bedrijven in de Esserstraat in Zwevegem, waaronder bij de firma Desauw, reden met een bordeaux-kleurige Peugeot 306 break, met buitenlandse nummerplaat. © RV

Gat gemaakt in carrosserie

Enkele daders braken op hun dooie gemak de vier bestelwagens van het bedrijf open en roofden ze leeg. “Ze gebruikten een kleine slijpmachine om telkens boven de klink van de zijdeur een niet eens zo groot gat te maken. Dat ging razendsnel. Ze plooiden het stukje kapotgeslepen carrosserie over, staken er hun hand in en konden op die manier de deur opendoen. Vervolgens hadden ze het materiaal voor het grijpen. Ze gingen ervandoor met alle draadloze werkmateriaal, inclusief koffers, batterijen en opladers.” Ook het exclusieve verlichtingsmateriaal van Delta Light werd dankbaar meegenomen.

Volledig scherm Materiaaldieven die toesloegen bij het bedrijf Desauw langs de Esserstraat in Zwevegem, slepen bij alle bestelwagens een gat in de carrosserie, net boven de klink van de zijdeur. Daarna plooiden ze het stukje carrosserie over en konden ze zo de deur openen. © RV

Kmo-zone afsluiten?

In de buurt is weinig bewoning en dus hoorde en merkte niemand iets. “De dieven waren er kennelijk gerust in, één van hen nam zelfs op een bepaald moment zijn mondmasker af. Hij is duidelijk herkenbaar op de beelden. En daarna zijn ze rustig weer verdwenen. De diefstal zadelt ons wel met een hoop miserie op. Onze mensen konden deze ochtend gewoon niet aan de slag gaan. We moesten in allerijl nieuw materiaal kopen, maar het is niet simpel om dat allemaal op zo’n korte termijn te klaren. Dit is echt ontgoochelend en wraakroepend. Beveiliging is al lang een groot aandachtspunt bij ons. We parkeren onze bestelwagens altijd met de achterdeuren tegen de muur, er is beveiligingsverlichting en camerabewaking met nummerplaatherkenning. Nu blijkt dat eigenlijk niet voldoende. Maar wat moeten we eigenlijk nog meer doen om zoiets te vermijden? Moet de kmo-zone ’s nachts hermetisch worden afgesloten, zoals dat hier en daar in het buitenland gebeurt? Je zou haast denken van wel”, besluiten de zussen.