Dieven roven op nieuwjaarsdag 600 liter dieselbrandstof uit vrachtwagens: “Ze zijn meer dan een uur aan de slag geweest”

Kortrijk Dynamic Jobs sluit eerste jaar succesvol af: “We stellen dagelijks 60 mensen voltijds tewerk”

Recruterings- en selectiekantoor Dynamic Jobs is sinds een jaar gevestigd in de Doorniksestraat 45. Niet als zoveelste speler op de markt van interim- en uitzendkrachten, benadrukken zaakvoerders Kristof Vanackere en Besa Havdi, met elk ruim tien jaar ervaring in de HR en commerciële wereld. “De tijd van onpersoonlijk bandwerk om werkprofielen en werkgevers te matchen, is voorbij. Mensen zoeken meer dan ooit naar kwaliteit en een duurzame realiteit.”

29 december