Dierenasiel De Leiestreek en hondentherapeut organiseren cursus ‘hondentaal’: “Vermijden dat honden in het asiel terecht komen”

ZwevegemVeerle Debaillie van dierenasiel De Leiestreek en hondentherapeut Annelies Nollet van ‘Honden in Nesten’ uit Beselare organiseren samen een cursus hondentaal. “Als jij je hond begrijpt en je hond begrijpt jou, kunnen er heel veel problemen voorkomen worden”, zegt het tweetal. “En dat betekent uiteindelijk: minder honden in het asiel.”

“Iedereen kent een traditionele hondenschool”, zegt hondentherapeut Annelies Nollet. “Daar ga je samen met je hond naartoe om hem te leren luisteren. Honden leren er zitten, liggen, komen,…. Maar vaak zitten hondenverzorgers ook met andere vragen. Waarom trekt mijn hond aan de leiband? Waarom plast mijn puppy nog in huis? Waarom gromt mijn hond naar kinderen? En vooral, hoe moet ik reageren als mijn hond die dingen doet? Op die vragen willen we een antwoord bieden in de allereerste theoriecursus hondentaal. De hond blijft thuis, het baasje leert.”

In een reeks van acht lessen willen ze deelnemers vooral bijbrengen hoe ze een sterke band kunnen opbouwen met hun hond. En dat zou op termijn ook honden uit het asiel weghouden. “Want vaak zijn het net de honden met die problemen die in het dierenasiel belanden”, zegt Veerle Debaillie. “Afgelopen jaar was het ongezien druk in dierenasiel De Leiestreek. Nog nooit kwamen er zo veel honden binnen en nog nooit vonden zoveel dieren een nieuwe thuis.”

Volledig scherm Veerle Debaillie van dierenasiel De Leiestreek en hondentherapeut Annelies Nollet van ‘Honden in Nesten’ organiseren samen een cursus hondentaal. Op de foto: de hond Moon die nog op zoek is naar een nieuw baasje. © Kurt De Schuytener

“Elke maand nemen meer mensen contact met mij op omdat ze een probleem ervaren met hun hond en nood hebben aan gedragstherapie”, vult Annelies aan. “Als ik geen oplossing kan helpen verzinnen, is de volgende halte voor zo een dier vaak het dierenasiel. Maar een nieuwe thuis vinden voor een hond met gedragsproblemen is helemaal niet evident. En dat terwijl heel veel van die problemen voorkomen kunnen worden met een beetje basiskennis.”

Met de lessenreeks willen ze mensen vooraf informeren, voor het fout loopt. “Veel mensen weten gewoon niet waar ze aan beginnen als ze een hond adopteren”, zegt Veerle. “Het probleem ligt vaak bij communicatie. De hond doet iets en mensen begrijpen niet waarom hij dat doet en reageren op de verkeerde manier. Of ze verwachten veel te veel van hun hond. Zeker met honden uit het asiel, die soms al veel meegemaakt hebben, is dat het geval. Het is heel belangrijk dat je hond jouw begrijpt en dat jij je hond begrijpt. Dat is wat we met de cursus willen bereiken. Want als er begrip is tussen mens en hond, is de kans dat een dier in het asiel belandt veel kleiner.”

Het dierenasiel voorziet de locatie, Annelies zal de lessen geven. De cursus is er in de eerste plaats voor mensen die een hond geadopteerd hebben of dat binnenkort van plan zijn. “Maar iedereen die wil leren hoe je een hond op een goede manier kan opvoeden is van harte welkom. Ook mensen die al langer een viervoeter in huis hebben of die als vrijwilliger werken met honden ”, zegt Annelies.

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: de basisbehoeften van de hond, trauma en angst bij honden, hondentaal, leren op het tempo van je hond, omgaan met ongewenst gedrag, rustig wandelen aan de lijn en honden en kinderen. “Er zal ook ruim voldoende tijd zijn voor vragen en eigen inbreng van de cursisten”, zegt Annelies.

De eerste lessenreeks ‘Hondentaal de basis’ telt acht lessen en start op donderdag 9 maart. De lessen duren telkens van 19.00 uur tot 21.30 uur en vinden plaats in de Avelgemstraat 119 in Zwevegem. Het gaat om theorielessen, honden blijven dus lekker thuis in hun warme mand. Kostprijs: 375 euro. Info en inschrijvingen www.hondeninnesten.be/theorielessen of 0478 18 86 82.

