Deathrides worden onderworpen aan strenge controles, maar een val is nooit helemaal uitgesloten: “Áls er iets gebeurt, is dat bijna altijd fataal”

In Zwevegem gebeurde gisteren een tragisch ongeval met een deathride. Een monitor (24) kwam er om na een val van 10 meter. Tientallen scholieren waren getuige. Dat doet de vraag rijzen of zo’n deathride wel 100 procent veilig is. Bij Outside Adventure, een ander avonturenpark in het West-Vlaamse Poperinge, zijn ze duidelijk: “De kans is zo goed als nihil, maar het kan altijd gebeuren.”