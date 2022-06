Cowboys en indianen staan centraal op eerste Moense Kinderfeeste sinds 2018

zwevegemZondag kunnen kinderen zich opnieuw uitleven op de Moense Kinderfeeste. De laatste editie van het normaal tweejaarlijks festival was in 2018. “Het is een clichéwoord geworden intussen, maar het is daarom niet minder waar: de knaldrang is groot”, zegt organisator Geert Vanderhaeghen. Er vallen een 50-tal verschillende activiteiten te beleven.

Volledig scherm sfeerbeelden van de laatste Moense Kinderfeeste in 2018. © Moense Kinderfeeste

Geert organiseerde de eerste editie van de Moense Kinderfeeste in 2014, maar het festival is al aan de 9e editie toe. “De voorbije jaren is het kinderfeest uitgegroeid tot een event dat tot ver buiten Moen gekend is”, zegt Geert. “Op de laatste editie in 2018 mochten we 1400 kinderen verwelkomen. Met ouders en grootouders erbij, kwamen we op een 4000 -tal bezoekers.”

Volledig scherm Het thema dit jaar is cowboys en indianen. © Moense Kinderfeeste

De editie in 2020 moest, om gekende redenen intussen, geannuleerd worden. “We staan dan ook te popelen om er dit weekend opnieuw in te vliegen.” Het thema deze keer is cowboys en indianen. “We hebben eigenhandig een saloon in elkaar getimmerd waar mensen iets kunnen komen drinken. Tussen de 50-tal activiteiten vind je opnieuw voor elk wat wils. Kapsters komen kinderen een gek kapsel aanmeten, kinderen kunnen een muurtje afbreken, auto’s bekladden,… Kortom: alles wat thuis niet kan, kan hier wel.”

Een deel van de opbrengst van de Moense Kinderfeeste gaat voor het eerst naar het goede doel. Dat is jongerenzorgorganisatie Huize Ten Dries. “Akkoord, we zijn zelf ook wel een goed doel, want we moeten ons best doen om dit financieel haalbaar te maken. Maar daar waar we kunnen, willen we ook iets doen voor het goede doel.”

De organisatie duimt alvast voor mooi weer zondag. “In 2016 hadden we een regeneditie, en er waren meteen een pak minder bezoekers. Wij doen alvast onze uiterste best om wat beschutting tegen de regen te voorzien.”

Plaats van afspraak is het terrein van Transport Vanneste. Meer info op https://moensekinderfeeste.be/

