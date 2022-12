‘Cowboy’ krijgt boete en rijverbod na 150 km/u in plaats van 70 in Zwevegem

Op 16 april scheurde M.T. met zijn nieuwe Skoda Octavia RS in Zwevegem aan 150 kilometer per uur voorbij een flitstoestel. Op die plaats was slechts 70 kilometer per uur toegelaten. De politie merkte ook dat hij aan het bumperkleven sloeg en slaagde er in hem onmiddellijk langs de kant te zetten en zijn rijbewijs meteen voor 15 dagen in te trekken. “Een slecht moment”, aldus de dertiger. “Het was precies 8 jaar geleden dat mijn vader stierf. Langs die weg deden we ons laatste ritje samen.” “Hij heeft nog altijd een blanco strafregister”, gaf advocaat Thomas Vandemeulebroucke tegengas na de uitspraak van de openbare aanklager. Naast het rijverbod van 15 dagen kreeg hij ook een boete van 400 euro.