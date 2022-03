Compagnie Cecilia duikt in de geschiedenis van het Oostendse kapersleven in ‘Marinus’

Kortrijk Montmartre aan Sint-Maartens­kerk heeft nieuwe trekpleis­ter: “Bar Jef verbindt mensen, zalig na zo’n rare coronaperi­o­de”

Het Vandaleplein, Kortrijks meest pittoreske pleintje, krijgt versterking met Bar Jef. Het huiskamercafeetje is een initiatief van Sofie Bossuyt, Brècht Soenen en Datner Derycke uit Kuurne. “De klant is hier geen koning, de klant is hier een vriend”, zegt Brècht Soenen. “Mensen ontmoeten elkaar spontaan in Bar Jef. Wat de max is na zo’n rare coronaperiode”, zegt Sofie Bossuyt.

12:24