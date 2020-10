Burgemeester stort hart uit na dood Kato (12) op zijn grondgebied: “Dat mensen mij de schuld gaven van de dood van zo’n onschuldig jong meisje, dat kwam hard binnen”

ZwevegemNa het ongeluk waarbij Kato (12) vorige maand om het leven kwam , was Zwevegems burgemeester Marc Doutreluingne kop van jut op sociale media. “Ik heb de lastigste periode uit mijn politieke carrière beleefd”, geeft hij toe. In deel vier van het Fietsdossier West-Vlaanderen leest u hoe politici in de eerste plaats ook maar mensen zijn. “Ik heb veel steunbetuigingen gekregen van collega-burgemeesters, zélfs van andere partijen. Niemand wil zoiets meemaken op zijn grondgebied.”

Begin vorige week viel bij elke inwoner van Zwevegem een extra infomagazine in de bus: de voorstelling van het parkeer-en circulatieplan dat de gemeente, na een inspraakronde, graag wil invoeren. In het voorwoord van het magazine excuseert de burgemeester zich, omdat de invoering van de fietsstraten te laat komt voor Kato (12), die vorige maand verongelukte. ‘Mea Culpa.’ Hij sluit af met: ‘Beste inwoner, met een krop in de keel, dit was mijn moeilijkste voorwoord ooit.’

Was dat nodig, dat je je excuses aanbood?

Nodig, neen. Maar ik wilde het wel doen. Het spijt mij ook effectief, dat ik niet méér op het gaspedaal heb geduwd, en die fietsstraten niet sneller heb doorgeduwd. Achteraf is het ook altijd gemakkelijk spreken, hé. We hadden dit zo moeten aanpakken, en dat op die manier moeten doen… Ik merk ook dat het heel hard geapprecieerd wordt, dat ik mijn voorwoord op die manier heb ingevuld.

Quote Ik besef ook wel dat die extreme reacties maar van enkelingen komen, maar ze kwamen echt wel binnen. Dat er eerst een dode moest vallen, voor we iets deden. En dat terwijl we wel degelijk plannen hadden om de verkeers­vei­lig­heid voor fietsers in het centrum van onze gemeente in de heel nabije toekomst te verbeteren Burgemeester Marc Doutreluigne

Op sociale media werden niet altijd even aardige dingen over jou geschreven…

Inderdaad niet. Ik besef ook wel dat die extreme reacties maar van enkelingen komen, maar ze kwamen echt wel binnen. Dat er eerst een dode moest vallen, voor we iets deden. En dat terwijl we wel degelijk plannen hadden om de verkeersveiligheid voor fietsers in het centrum van onze gemeente in de heel nabije toekomst te verbeteren.

Volledig scherm De 12-jarige Kato kwam om het leven bij een ongeval in Zwevegem. © Alexander Haezebrouck

Wat was de ergste reactie die je hebt zien passeren?

Gewoon dat woord ‘schuld’ eigenlijk. Dat ik schuld zou hebben aan de dood van een onschuldig meisje van 12 jaar, het idee alleen al… Ik heb gelukkig ook veel positieve reacties gekregen. Hoe meer ik op sociale media werd afgemaakt, hoe meer mailtjes of berichtjes ik kreeg van burgers die me verzekerden dat ik geen schuld tref, dat ze weten dat ik ook maar mijn best doe, en ik me die negatieve reacties niet te veel moet aantrekken.

Kan je begrip op brengen voor die veroordelende reacties?

Voor een stuk wel. Als burgemeester ben je het gezicht van de gemeente. Als burgers iets organiseren, willen ze ook het liefst van al dé burgemeester langs krijgen. Omgekeerd, bij lastige situaties, ben je evenzeer het gezicht van de gemeente. Ik heb ook mijn verantwoordelijkheid genomen, en alle communicatie na het ongeval, vanuit het gemeentebestuur, op mij genomen. Hoewel het een collegiaal beleid is, was ik ook nu het ‘gezicht’, en het overgrote deel kritiek was dan ook op mij gericht.

Heb je de ouders van Kato al gesproken?

Neen, ze weigeren elk contact. Ik heb daar het volste begrip voor. Ik kan het maar aanbieden, hé. Maar dat draagt uiteraard bij aan de sfeer van ‘schuld’ die rond het ongeval hangt.

En trek je je dat aan?

Ja toch wel. Dit was toch wel de lastigste periode uit mijn politieke loopbaan. Ik heb enkele nachten slecht geslapen. En ja, ik heb ook tranen gelaten. Eén keer op een vergadering kort na het ongeval, met onze communicatiedienst en onze dienst mobiliteit. Het werd me even te veel, en op een onbewaakt moment liet ik mijn emoties de vrije loop. Het is toen een aantal minuten ijzig stil geweest in de vergaderzaal. En ook één keer thuis, bij mijn echtgenote. Zij zag toch ook niet graag hoe ik onder de hele situatie heb geleden.

Quote Ik heb van heel wat andere collega-burgemees­ters steunbetui­gin­gen ontvangen. Zelfs van burgemees­ters van andere partijen Burgemeester Marc Doutreluigne

Ik moet zeggen, ik wilde kort na het ongeval echt niet in jouw schoenen staan.

Ik heb van heel wat andere collega-burgemeesters steunbetuigingen ontvangen. Zelfs van burgemeesters van andere partijen. Niemand wil zoiets meemaken op zijn eigen grondgebied, en zeker niet vlak voor de opmaak van een mobiliteitsplan. De teneur in die sms’jes en mails was vooral dat ik persoonlijk niets aan het ongeval kon doen, dat het een samenloop van omstandigheden was. ‘We leven met je mee, we zouden dit zelf niet willen meemaken’, zo van die dingen. Ik heb daar toch wel veel aan gehad.

Heb je gedacht aan stoppen?

Neen, dat niet. Als politiek verantwoordelijke moet je in een dergelijke situatie je rug rechten, en vooruit denken. Er iets goeds aan proberen koppelen. Zwevegem verkeersveiliger proberen maken, in dit geval dus. Maar ik besef ook dat je dergelijke ongevallen niet kunt uitsluiten. We kunnen nu een aantal fietsstraten invoeren, maar er kan evengoed een dodelijk ongeval met een fietser gebeuren in de straat net buiten die fietszone… We kunnen maar ons best doen.

Volledig scherm Kuurns burgemeester Francis Benoit (CD&V) stuurde steunbetuigingen naar Marc Doutreluingne. 'Bij elk ongeval op gevaarlijke punten komen dan dezelfde verwijten: ‘Moet er eerst een dode vallen voor jullie iets doen?’ © KLDZ

Francis Benoit was een van de burgemeesters die Doutreluingne een hart onder de riem heeft gestoken: ‘Mensen vergeten al te snel dat politici ook maar mensen zijn’

“Als politicus kan je niet in één klap je hele gemeente verkeersveilig maken. Daar gaat tijd over. En in sommige gevallen ben je afhankelijk van het Vlaams gewest, en heb je het zelfs niet eens zelf in handen. Het kruispunt van de R8 met de Brugsesteenweg in Kuurne bijvoorbeeld. Joeri Verbeeck raakte er zwaar verminkt voor de rest van zijn leven, maar tegelijk waren er op dat punt te weinig zware ongevallen gebeurd om op de prioriteitenlijst te kunnen komen. Dat toont echt het perverse aan het systeem. Jaren hebben we daarvoor moeten ijveren, om dat punt wat verkeersveiliger te maken. En bij elk ongeval daar komen dan dezelfde verwijten: ‘Moet er eerst een dode vallen voor jullie iets doen?’ ”

Francis Benoit was een van de burgemeesters die Doutreluingne een hart onder de riem heeft gestoken. “Ik had inderdaad te doen met Doutreluingne, daarom heb ik hem ook een mail gestuurd. Ik vind het echt not done dat mensen politici persoonlijk verantwoordelijk achten voor een ongeval. Er is altijd die drang om tóch maar een ‘schuldige’ aan te duiden. Dan vind ik de houding ‘de verkeerde plek op het verkeerde moment’ toch net een betere benadering. Elk dodelijk ongeval is er één te veel, dat wel, maar er is geen enkele politicus die in de politiek gaat met het idee ‘om alles nu eens goed onveilig te maken of te houden’. Politici zijn ook maar mensen, en dat wordt spijtig genoeg vaak vergeten.