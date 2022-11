Brouwerij Alvinne heeft nu eigen brouwerijwinkel, dit weekend zijn er al opendeurdagen: “We willen graag verbonden blijven met onze eigen streek”

“Onze speciale historische (zure) bierstijlen vallen al jaren in de smaak van het buitenland, zelfs tot in het verre oosten en Australië”, zegt CEO Glenn Castelein. “Sinds een paar jaar stijgt de belangstelling in Europa: eerst in Zweden, Spanje, Portugal en Italië en nu ook in onze buurlanden Nederland en Frankrijk.”

Maar de brouwerij wil vooral lokaal nog verankerd zijn. “We vinden dat er iets mist als je niet sterk verbonden bent met je eigen streek. Het doet bijzonder deugd om te zien dat je eigen bier gedronken wordt in het lokale restaurant of café, en een praatje te maken met de liefhebbers van onze bieren. Tijdens Covid hebben we zoals zoveel bedrijven een webshop geopend en dat is het startschot geweest om meer inspanningen te doen voor de lokale markten. Er is zeker interesse in België voor zure bieren, maar we moeten gewoon bij de juiste man of vrouw geraken die dit weet te appreciëren.” Dat wil het dus doen nu met een eigen brouwerijwinkel.