Broers en zussen van overleden hobby-kunstenaar Dirk stellen zijn schilderwerken tentoon als eerbetoon: “Je kon gewoon niet boos zijn op Dirk”

Aalbeke Oudste cafébazin van Kortrijk sluit na 52 jaar vervroegd De Smisse in Aalbeke: “Energie­cri­sis en zware operatie doorslagge­vend”

Noela Vercruysse (79), ze was de oudste nog actieve cafébazin in Groot-Kortrijk, zet na 52 jaar een punt achter de uitbating van De Smisse in Aalbeke. “Me vervelen ga ik niet doen. Zo dans ik nog elke maand in feestzaal Den Toerist in Meulebeke. Al heb ik wel schrik voor mijn gezondheid. Er wacht me een zware operatie”, vertelt Noela. De geschiedenis van De Smisse gaat tot 1933 terug.

15 november