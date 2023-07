Brandweer rukt uit voor drenkelingen nadat voorbijganger vriendelijk gezwaai van surfers interpreteert als noodsignaal

Zwaaien op een brug over de snelweg en hopen dat de passanten onder je toeteren of eens terugzwaaien, we hebben het allemaal wel eens gedaan. Een variante daarvan zorgde er maandagavond voor dat de hulpdiensten in Zwevegem moesten uitrukken. Een passant had er gemeld dat in het kanaal Bossuit-Kortrijk een moeder en twee kinderen in nood waren. De drie dobberden in de omgeving van de brug in Zwevegem-Knokke op een surfplank op het water en hadden gezwaaid naar het verkeer op de parallelle Kanaalweg. Eén van de passerende automobilisten leidde daar echter uit af dat het trio in nood verkeerde en sloeg alarm. Met de grote machtsontplooiing tot gevolg. En drie dobberaars die zich een bult schrokken toen ze al die zwaailichten zagen opduiken.