Brandweer rukt uit nadat bewoonster potje vergeet op het fornuis

Foorkra­mers geven nieuw kermis­plein op Paasfoor een kans: “Het zal enkele jaren duren voor de mensen dit gewoon zijn”

Donderdagnamiddag opent de Paasfoor in Kortrijk. Blikvanger is het nieuwe en meteen grootste kermisplein, op het Nelson Mandelaplein naast het zwembad LAGO Kortrijk Weide, met bijna veertig attracties. Geloven de foorkramers die er staan zelf in het plein? We vragen het aan drie tenoren. En gaan dieper in op de kortingsacties voor wie én gaat zwemmen én het kermisplein bezoekt.