Brandje door laswerken in stal snel geblust

BIJNA OPEN. The Roof maakt wachten op lenteweer leuk, als eerste zomerbar: “Helft is overdekt, we kunnen ergste regenbuien aan”

Het nieuwe zomerbar seizoen in Kortrijk start. De eerste, open vanaf zaterdag 29 april, is The Roof op het dakterras van Bowling Pottelberg. Je ervaart er straks een zomers loungegevoel, met op vrijdag en zaterdag live dj’s. Ook gezinnen gaan er hun gading vinden, zoals op zondag. Want er is altijd veel animatie voor kinderen voorzien. We voelen de vier initiatiefnemers aan de tand.