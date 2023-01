Bliksem Schrijfbureau neemt intrek in Leanderhof

“Onze plek in het centrum van Kortrijk beviel ons wel, maar het werd stilaan te klein voor ons team”, zeggen Demasure en Verleysen. “Bovendien huurden we dat pand in Kortrijk, en het leek ons beter om een pand van onszelf te hebben. We wilden heel graag in de regio blijven, en belandden dus hier in Zwevegem.”