Bijna 130 in zone 70: “De schuld van mijn brede werkschoenen, ze haperden aan het gaspedaal”

Kortrijk voert verbod op nieuwe studenten­ka­mers weer in: “Maar we houden wel de vinger aan de pols”

De opheffing van een verbod op nieuwe koten — in het najaar van 2020 ingevoerd — wordt niet meer verlengd in Kortrijk. Het verbod op nieuwe studentenkamers is sinds maart weer van kracht, zo blijkt. Het stadsbestuur gaat ervan uit dat het kotentekort netjes weggewerkt wordt. “Er zijn al 1.466 studentenkamers vergund”, zegt schepen van Wonen Wout Maddens (Team Burgemeester). De schepen geeft een stand van zaken.