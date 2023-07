Woonzorg­cen­trum Sint-Jo­zef viert 100-jarige Christiane: “Mijn geheim? Graag onder de mensen zijn”

De stad Kortrijk heeft een nieuwe eeuwelinge in de rangen. Christiane Van Lanckeren uit Marke werd dinsdagvoormiddag gevierd in woonzorgcentrum Sint-Jozef, aan de Condédreef in Kortrijk.