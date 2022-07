Bewakingscamera’s filmen dief op leeftijd: “Je ziet zelfs dat hij eigenlijk niet zo goed te been is”

Zwevegem/StasegemDe politie zoekt een al wat oudere man die in de voorbije dagen op minstens drie plaatsen heeft ingebroken. Het lijkt een kwestie van tijd vooraleer de dader geïdentificeerd wordt, want zeker bij twee inbraken liep hij in het oog van een bewakingscamera. “Het valt op dat hij heel rustig tewerk gaat”, zegt één van de slachtoffers.

Wouter Malfait (36) uit Zwevegem wou maandag een klusje uitvoeren. “En dus ging ik mijn tuinhuis binnen waar ook een soort mancave is ingericht”, vertelt de man. “Maar de schroefmachine die ik nodig had, vond ik niet. Ook een televisietoestel en een werfradio waren verdwenen. Braakschade was er echter niet.” Wouter zette zich prompt achter zijn computer om er de beelden van de bewakingscamera in zijn tuinhuis op na te slaan. “Zo kwam de aap uit de mouw, of beter: de dief door de deur”, vertelt hij.

Gesukkel met tv

Op de beelden is duidelijk te zien hoe zaterdagmorgen om 3.15 uur een oudere man - een zestiger, schat Wouter - binnendringt in het tuinhuis. “Hij snuffelt wat rond en gaat rustig te werk. Exact 7 minuten later vertrekt hij weer. Met mijn schroefmachine, de werfradio en het tv-toestel. Hij sukkelt een beetje met dat laatste, omdat het volumineus is en minder makkelijk mee te nemen. Maar toch slaagt hij in z’n opzet.” Wat meer is: Wouter herkent de man ook als dezelfde dader die enkele dagen voordien toesloeg bij Olivier Caluwier, in Stasegem.

Andere kleren

“Via sociale media had ik een bericht zien passeren over de inbraak in Stasegem, met een foto erbij van de dader”, vertelt Wouter. “De eigenaar deed een oproep, na een inbraak op 21 juli. Hij vroeg zich af of iemand de man in kwestie kende. “Hij kwam vannacht enkele spullen lenen uit onze schuur en ik had ze eigenlijk vandaag zelf nodig”, stond er te lezen. Op de foto draagt de man gedeeltelijk andere kleren maar je ziet duidelijk dat het wel degelijk om dezelfde dader gaat.” In Stasegem forceerde de dader een schuifdeur om binnen te geraken. Hij maakte ook verschillende spullen buit.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm De inbreker op leeftijd sloeg minstens drie keer toe in de afgelopen dagen, in Zwevegem en Stasegem. Hij werd daarbij verschillende keren gefilmd door een bewakingscamera. © RV

Werkmateriaal gestolen

Dezelfde dader sloeg overigens nog eens toe in Zwevegem, maar dan in de nacht van zondag op maandag. “Hij drong toen binnen bij vrienden van ons die aan het verbouwen zijn in hun woning langs de Kappaertstraat”, zegt Wouter. “Hij ging er vandoor met werkmateriaal voor een waarde van ongeveer 3.000 euro. Daar verdwenen ondermeer een dure klopboormachine en enkele accu’s. De dader werd ook bij die inbraak gefilmd door een bewakingscamera. Daar is zelfs op te zien dat hij eigenlijk niet zo goed te been is. Heel merkwaardig toch. Net iemand van wie je zo’n dingen in de verste verte niet verwacht dat hij zulke deugnieterijen uithaalt.”

Nog geen identiteit

Ook Wouter deelde op sociale media intussen beeldmateriaal waarvan hij hoopt dat het zal leiden tot identificatie van de dader. “Ik ben er al door verschillende mensen over aangesproken. Sommigen zeggen dat het niet de eerste keer is dat ze ‘m zien, dat hij hen bekend overkomt. Maar voorlopig is er niemand die er ook een naam kan op kleven.” De drie benadeelden deden intussen aangifte bij de politie. “We onderzoeken de zaak”, klinkt het daar. “Mogelijk is er inderdaad een link tussen de verschillende feiten.”

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.