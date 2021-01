Bekaert sluit opnieuw een fabriek, dit keer in Canada: nog eens 145 jobs verloren

Harelbeke/Kortrijk/Zuid-West-Vlaanderen We ruimen massaal op tussen kerst en nieuw. Na dagrecord van 636 bezoekers vraagt recyclage­park Harelbeke bezoek even uit te stellen

31 december Imog roept Zuid-West-Vlamingen op om niet-dringende bezoeken aan recyclageparken uit te stellen tot na de kerstvakantie. Het is er namelijk erg druk. Zo was er op maandag 28 december een piek van 636 bezoekers in het recyclagepark in Harelbeke, waar sinds september meer Kortrijkzanen over de vloer komen na de sluiting van het recyclagepark in de Karel de Goedelaan in Kortrijk.