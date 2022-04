Bedankingsfeest voor vrijwilligers eindigt met rijverbod en fikse boete

De feiten deden zich enkele maanden geleden voor, op 29 januari. E.D. werd ’s avonds laat staande gehouden door de politie. Die had gezien hoe hij van links naar rechts zwalpte over de weg. De agenten slaagden er in de wagen tot stilstand te dwingen. Aan het stuur zat E. en die was duidelijk zwaar boven z’n theewater. De man verklaarde dat hij op weg was naar huis, na een bedankingsfeestje. “Helaas is dat een beetje uit de hand gelopen”, vertelde hij de agenten. Nadat hij een ademtest had gedaan, moest hij z’n rijbewijs inleveren voor een periode van vijftien dagen. De rechter kon zijn gedrag maar matig appreciëren en wees er op dat E. geen onbekende is voor het gerecht. In 2015 werd de man al eens vrij zwaar correctioneel veroordeeld maar eerder liep hij ook al tegen de lamp omwille van intoxicatie en vluchtmisdrijf. Van de rechter moet de man nu een boete van 1.600 euro betalen. Ook moet hij straks nog eens 15 dagen zijn rijbewijs inleveren.