Bazart, James Blunt en Milow op de affiche, maar toch valt voorverkoop Moen Feest tegen: “Wie ticket kocht, mag daarom extra festivalganger meenemen”

MoenOmdat de ticketverkoop een tegenvaller blijkt, lanceert de organisatie van het West-Vlaamse festival Moen Feest een actie waarbij per aangekochte ticket iemand gratis binnen mag. Dat geldt enkel voor de eerste drie festivaldagen, niet voor de zondag. “Zowel voor publiek als voor artiesten is het veel leuker als de tent vol zit”, klinkt het.

Moen Feest vindt dit jaar plaats van 26 tot 29 mei. Het is voor het eerst dat het evenement vier festivaldagen telt, bij vorige edities was dat nog maar één. De organisatie verwachtte voor de 4-daagse zo’n 20.000 bezoekers, maar de ticketverkoop blijft voorlopig steken op 12.800 verkochte tickets. “Dat is een stuk minder dan verwacht”, aldus Niko Vanderschelden van Moen Feest.

Family Sunday

“Vooral op donderdag, vrijdag en zaterdag is er nog plaats. Met onze 1+1-ticketactie willen we het bezoekersaantal fors verhogen. Omdat we toch de capaciteit hebben en de beleving voor de artiesten en bezoekers graag optimaal willen maken, besloten we om iedereen die een ticket kocht voor de donderdag, vrijdag of zaterdag de mogelijkheid te bieden een vriend of vriendin mee te brengen. Dit wil zeggen dat elk verkocht ticket tot maandagavond 23 mei nu geldig is voor 2 personen. Deze actie telt niet voor de Family Sunday, waar al 5.000 tickets de deur uit zijn.”

Dalende koopkracht

Een reden voor de tegenvallende ticketverkoop zoekt de organisatie in een overaanbod aan festivals. “Maar we vermoeden ook dat een daling van de koopkracht waar heel wat mensen de laatste maanden mee worden geconfronteerd een rol speelt. Er is minder te besteden en dat merk je als organisator heel sterk.” Moen Feest hoopt dat de actie mensen, die het anders niet zouden hebben gedaan, alsnog de kans geeft om langs te komen. “Daarnaast is het zowel voor de artiesten als voor het publiek veel leuker als de tent vol zit. Het kan de sfeer en de ambiance alleen maar ten goede komen. In plaats van andere besparende maatregelen, zoals een prijsverhoging op drank en eten, kiezen we dan liever hiervoor.” Meer bezoekers betekent ook meer drank- en voedselverkoop, wat de organisatie dan toch wat extra inkomsten bezorgd.

Volgens de woordvoerder is Moen geen uitzondering is. “Artiestenbureaus bevestigen dat elk festival het lastig heeft om voldoende bezoekers te lokken. Festivals die wel uitverkocht zijn, danken dit veelal aan de ticketvouchers van tijdens de coronacrisis. Aan ons enthousiasme en promotie zal het alvast niet liggen. Met meer dan 90 radio-spots, tv-spot, 10.000 festivalkranten, tal van sociale media acties en honderden borden en duizenden affiches haalden we alles uit de kast.”

James Blunt en Bazart

Aan de affiche zal het niet liggen: de organisatie strikte onder meer de Britse zanger James Blunt, die bekend is van de hit You’re Beautiful. Daarnaast staan ook onder meer Bazart, Noordkaap, De Mens en #LikeMe op de planken. “Moen Feest zal zoals gewoonlijk een feest worden, tijdens het Hemelvaartweekend dat zonnig en zomers belooft te worden. Wij zijn er klaar voor! Bovendien willen we volgend jaar opnieuw over meerdere dagen organiseren.”

Volledig scherm De site van bovenaan gezien. © Moen Feest