Automobiliste na botsing terecht voor 2,16 promille: “Door het dagelijks inademen van alcoholgel.”

Heule Spes Nostra in Heule is Strafste School van Vlaanderen: “Iedereen telt mee, iedereen is belangrijk bij ons”

Dat Heule de strafste feestgemeente van Vlaanderen is, ‘grote buur’ Kortrijk heeft er met enige overdrijving geen lap aan, weten we al jaren. En nu heeft Heule met Spes Nostra ook de Strafste School van Vlaanderen in huis. De secundaire school wint met glans de wedstrijd op MNM, zo is vrijdagochtend kort voor 8.30 uur bekendgemaakt op de jongerenzender.

