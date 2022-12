Automobilist speelt met de voeten van de politie: 2 maanden rijverbod

Kortrijk Kortrijkse hondenvoe­dings­pro­du­cent Edgard & Cooper duikt plots op in Net­flix-se­rie ‘Emily in Paris’: “Een schitte­rend kerstge­schenk”

“Dit is ongeziene reclame voor ons.” Woorden van marketing manager Maaike Pieters van het Kortrijkse hondenvoedingsbedrijf Edgard & Cooper. In het nieuwe seizoen van de Netflix-serie ‘Emily in Paris’ komt plots de naam van de hondenvoedingsproducent prominent in beeld. “Mensen denken dat we ervoor betaald hebben, maar dat is niet het geval.”

